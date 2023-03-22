

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رئاسته اليوم الأربعاء اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ ومحمد أبو الليل مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية. ووجه المحافظ برفع درجة الاستعدادات بالمراكز والقطاعات الخدمية وتكثيف مبادرات توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، وتفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للعاملين بها. كما قرر المحافظ حصر المحال التجارية غير المرخصة على مستوى المحافظة لتقنين أوضاعها، ودراسة تخفيض قيمة الترخيص بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، بجانب المتابعة الدورية لإجراءات تنفيذ مبادرة التشجير التابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة مليون شجرة، لزيادة الرقعة الزراعية فضلا عن بدء التجهيز للمشاركة فى دورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديل مواعيد العمل ورفع درجة الاستعداد بمناسبة رمضان بمحافظة الوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.