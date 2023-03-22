انتظارا لمباراة الإياب ... المنتخب الأولمبى يهزم زامبيا 2 - 0 في مواجهة مثيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 08:24 مساءً - فوزا ثميًنا حققه المنتخب الأولبمي علي نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

بدأت المباراة ساخنة ومثيرة وجاءت أخطر المحاولات من عرضية إبراهيم عادل من جهة اليسار قابلها مصطفى سعد بتسديدة على الطاير من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس من يسار مرماه.

بعدها كاد حسام عبد المجيد أن يسجل هدفا في مرمى منتخب مصر بالخطأ، ولكن أبعد الحارس حمزة علاء الكرة من يمين مرماه بشكل رائع.

منتخب مصر عاد للهجوم وجاءت تسديدة من إبراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء لتقرب الفراعنة من التقدم، لكن أبعدها الحارس الزامبي من أعلى منتصف مرماه إلى ركلة ركنية.

وقبل نهاية هذا الشوط سدد محمد شحاتة من خارج منطقة الجزاء كرة سهلة أمسك بها الحارس فرانس ماوانسا من يسار مرماه، كما سدد إبراهيم عادل في الوقت بدل الضائع كرة خطيرة بالقرب من مرمى زامبيا لكنها علت العارضة.

بدأ الشوط الثانى بضغط مكثف من ألفراعنة،تسديدة من محمد أشرف لاعب منتخب مصر من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة، وأجرى ميكالى التبديل ألأول بنزول أحمد عاطف قطة وخروج محمود جهاد عن الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

كانت كتيبة المدرب البرازيلى روجيرو ميكالى قد نجحت فى عبور إسواتينى بالدور الأول، بعد التعادل سلبيًا فى الذهاب، ثم الفوز فى الإسكندرية بهدف نظيف.

وتضم قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا وتضم في حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة" ، خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد، إياد العسقلاني، وخط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف، الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.