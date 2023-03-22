وزير الصحة يثمن جهود «منظمة الصحة العالمية» فى تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة والسكانن، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من منظمة الصحة العالمية، على هامش زيارته لمصر، والتى استمرت على مدار 3 أيام، واختتم يوم الثلاثاء 21 مارس 2022، وزار خلالها الوفد عددا من مراكز الفيروسات الكبدية، لمتابعة إنجازات جهود الدولة المصرية فى تعزيز وتطوير البرامج القومية المختلفة للقضاء على الفيروسات الكبدية، تمهيدا لحصول مصر على الإشهاد الدولى بالقضاء على الفيروسات الكبدية.





وأشار حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على تقرير تفصيلى حول نتائج زيارة الوفد، والذى تضمن بيومه الأول، بحث آليات المنظومة الصحية المصرية، للتشخيص وتقديم العلاج للقضاء على الفيروسات الكبدية، وكذلك الطرق المتبعة لخفض معدلات الإصابات الجديدة، والوفيات، والضرر، بالإضافة إلى مناقشة سبل مأمونية الدم والحقن الآمن، حيث أشادت المنظمة، بجهود القطاع الصحى بهذا الملف، وفى اليوم الثانى، ناقش الوفد، إنشاء اللجنة الإقليمية للتحقق ونظيرتها على المستوى الدولى.

كما استهدف برنامج الزيارة، مناقشة وضع جدول زمنى يستهدف الإنتهاء من الإطلاق القومى لملف القضاء على الفيروسات الكبدية فى نسخته الثالثة، بالإضافة إلى زيارة بعض الرعاية الصحية للفيروسات الكبدية، لمتابعة معدلات الإنجاز بهذا الملف القومى، ومن ثم إعداد تقرير دولى يتضمن نتائج الزيارة والسيناريوهات المصرية المتبعة بهذا الشأن، لمنح مصر شهادة التحقق الدولى.

وأضاف أن الوزير، ثمن جهود وفد منظمة الصحة العالمية، موجها الشكر والتقدير لهم، فى دعم وتعزيز التعاون مع الدولة المصرية فى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين المصريين بكافة مجالات الرعاية الصحية، متطلعا إلى استمرار سبل التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجانبين، بهدف خلق نظم صحية قادرة على التنافس عالميا، ومواجهة الأوباء، والتصدى للأمراض المزمنة وغير المزمنة.

وأوضح أن الوزير، استعرض جهود الدولة المصرية بملف القضاء على الفيروسات الكبدية، وذلك فى إطار تعجيل وتيرة القضاء على الإلتهاب الكبدى الفيروسى، وخاصة «فيروس سي»، والتى كللت بإطلاق حملة (100 مليون صحة)، حيث نجحت من خلالها فى إجراءات المسح والكشف المبكر وعلاج عدد كبير من المرضى المصابين بالإلتهاب الكبدى الفيروسى، علاوة على استعراض الجهود المبذولة من المبادرات القومية، ومنها، الكشف المبكر وعلاج أورام الكبد.

يذكر أن مصر، قامت بإعداد وتقديم المسودة الأولى للملف القومى للقضاء على الفيروسات الكبدية وخاصة الفيروس الكبدى سى، إلى منظمة الصحة العالمية، فى شهر يونيو 2021، كخطوة أولى للتحقق من القضاء على الإلتهاب الكبدى الفيروسى، للحصول على الإشهاد الدولى.

حضر الاجتماع محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات العامة، ووائل عبدالرازق رئيس قطاع التمريض والرعاية الأساسية، وعبدالله محمد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، ومن جانب المنظمة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، واولوفنميلايو ليزى قائد فريق البرنامج العالمى للإلتهاب الكبدى، وجومانا دى المستشار الإقليمى للإلتهاب الكبدى والإيدز ووحدة الأمراض المنقولة بالإتصال الجنسى.