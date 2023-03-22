محافظ سوهاج: افتتاح 16 معرضا لـ«أهلاً رمضان» بمختلف المراكز

جدة - نرمين السيد - قال طارق الفقى محافظ سوهاج، إنه تم إقامة وافتتاح 16 معرضا "أهلاً رمضان" بمختلف مدن ومراكز المحافظة لبيع السلع والمنتجات الغذائية والمواد التموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين طوال شهر رمضان الكريم.





وأوضح المحافظ، فى تصريح له اليوم، أن هذه المعارض تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتوسع فى إقامة معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه تم إقامة 4 معارض بنطاق مدينة سوهاج، و2 بمركز طهطا، و2 بمركز جرجا، ومعرض واحد بكل من مراكز "أخميم، ودار السلام، وساقلتة، والبلينا، والمنشاة، والمراغة، وطما، وجهينة"، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين بالمحافظة، مؤكدًا استمرار عمل تلك المعارض طوال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ، على توفير العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، والتنسيق التام بين مديرية التموين ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجميع الجهات المعنية، لمراقبة تلك المنافذ والأسواق، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن عدد منافذ الجمعيات الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين بنطاق المحافظة بلغ 636 منفذا.