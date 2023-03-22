القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى المحافظات الحدودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 07:27 مساءً -

فى إطار التيسيرات التجنيدية التى تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية ، قامت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطنى المحافظات الحدودية وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجاناً

فى أماكن تواجدهم.

ففى محافظة شمال سيناء وانعكاساً للأمن والإستقرار فى شوارع مدن شمال سيناء إستقبلت اللجان التجنيدية فى مدينة العريش على مدار عدة أيام المئات من أبناء المحافظة لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية وتسليمهم شهاداتهم، وأعرب أبناء المحافظة عن خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية عليهم.

وفى محافظة جنوب سيناء إستقبلت اللجان التجنيدية أبناء وشباب المجتمعات البدوية بجنوب سيناء لإنهاء إجراءاتهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية.

وتوافد أبناء محافظة مطروح على اللجان التجنيدية التى إستقبلتهم على مدار عدة أيام لإنهاء إجراءاتهم حيث تم تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية والرد على كافة إستفساراتهم التجنيدية.

وإستمرت اللجان التجنيدية فى تقديم التيسيرات لأبناء حلايب وشلاتين على مدار عده أيام لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية لهم ، وكذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجانى اللازم لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد ، كما تم توزيع هدايا عينية وكميات كبيرة من الحصص الغذائية المجانية على الأهالى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

تأتى تلك الجهود إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق النائية وتوفير أوجه الدعم الكامل لأبناء تلك المحافظات.