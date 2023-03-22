سامح شكري يهنئ وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية بحلول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 07:26 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، أجري اتصالات هاتفية مع وزراء الخارجية العرب وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.



وقد أعرب وزير الخارجية خلال الاتصالات مع أشقائه عن خالص التمنيات بأن تنعم الشعوب العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والرخاء، وأن يعم الشهر الفضيل ببركاته على جميع الدول العربية، ويعزز المولى عز وجل من تضامنها مع بعضها البعض.