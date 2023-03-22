«ابدأ» تشارك فى ورش منتدى شباب العالم خلال نسخته الاستثنائية (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فريق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى الورش التحضيرية لإعداد الأجندة الاستراتيجية للمبادرة المزمع إطلاقها تحت مظلة منتدى شباب العالم فى نسخته الخامسة المنعقدة فى الأكاديمية الوطنية للتدريب.





يأتى ذلك فى إطار قرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد حقوق الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة والمؤثرة، لتكون النسخة الخامسة بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

وتقوم المبادرة على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة، يتم فيها تقديم الدعم الفنى للعاملين بالمجال الصناعى فى جميع محافظات مصر، وانعقدت الورشة بمشاركة إدارة منتدى شباب العالم، وعدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية على رأسهم مؤسسة "حياة كريمة"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة العمل الدولية وشركة انطلاق.

وتضمنت أنشطة الورشة،استعراضًا لما تم فى المبادرات الرئاسية على أرض الواقع، مع التأكيد على أن مفهوم الجمهورية الجديدة التى تتبناها القيادة السياسية هو الاستثمار فى الإنسان أولًا، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تقديم الدعم لرواد الأعمال ورفع الوعى بمفهوم ريادة الأعمال نظراً لتأثيرها الفاعل فى زيادة عدد الشركات الناشئة و خلق فرص العمل و تحسين بيئات الأعمال لدفع عجلة التنمية ونمو قطاعات جديدة واعدة. كما تناولت الورشة سبل تنسيق وتوحيد الجهود مع المؤسسات المختلفة لتوسيع نطاق المبادرة من التنفيذ المحلى لتشمل النطاق العالمى، فضلًا عن مناقشة مراحل وآليات عمل المبادرة والنشاطات التى سيتم تنفيذها مع توضيح مهام المشاركين بها.

يأتى ذلك تنفيذًا للمبادرات التى أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسى عوضًا عن تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى فى شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر وفعال فى دعم الشباب فى ظل المتغيرات الدولية والأزمات العالمية المتتالية.

مبادرة "ابدأ"

يذكر أنَّ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.