السيسى: كل الشكر للأسر التى قدمت أبنائها لخدمة مصر

جدة - نرمين السيد - وأدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولته فى أكاديمية الشرطة اليوم حديثا وديا مع عدد من الطلاب، حيث استمع إلى آرائهم.
وقال أحد الطلاب من محافظة قنا إنه التحق بالأكاديمية منذ 83 يوما، وإن الدراسة فى الأكاديمية جيدة وهو فى مرحلة إعداد للدراسات العليا فى التجارة الدولية، فيما قال طالب آخر (من محافظة المنيا) إن حلم حياته أن يلتقى بالرئيس السيسى، وهو ما تحقق، وقال إنه التحق بالأكاديمية منذ 83 يوما، وهو يدرس فى القسم الخاص، كما التقى الرئيس بطالب ثالث من محافظة القليوبية - بكالوريوس علوم زراعية، متخصص فى الإنتاج الحيوانى - وطالب آخر من محافظة بنى سويف، ليسانس حقوق ويدرس تجارة دولية.
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