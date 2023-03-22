الولايات المتحدة تسلم مصر ثلاث «لنشات» مرور بعيد من طراز سيكلون (صور)

جدة - نرمين السيد - استلمت القوات البحرية المصرية عدد 3 لنش مرور بعيد طراز "سيكلون" من القوات البحرية الأمريكية، حيث قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق بحرى براد كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس بالتوقيع على وثيقة تسليم وتسلم اللنشات من الجانب الأمريكى تلاها رفع العلم المصرى على لنشات المرور، إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.





وتعد لنشات المرور البعيد من طراز "سيكلون" من أحدث الوحدات المتطورة فى البحرية الأمريكية، حيث تعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور من الجانبين المصرى والأمريكى، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحرى المصـرى لتعزيز الأمن والاستقرار فى مناطق عمل القوات البحرية، موضحًا أن استلام هذه الوحدات يأتى تأكيدًا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع والهدايا التذكارية. حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكى بجمهورية مصر العربية.

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