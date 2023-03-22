السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 06:30 مساءً -

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا، وإنني في هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة، وأن يبارك لنا في شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات.. كل عام وأنتم بخير».