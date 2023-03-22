رئيس تليفزيون الحياة: نذيع صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين على الهواء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 06:30 مساءً - أعلن محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه في إطار التطوير الكبير، الذي تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصري الخالص بكل تفاصيله، سيتم إذاعة صلاة العشاء والتراويح على شاشة قناة الحياة اعتباراً من اليوم.

وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للسادة المشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية في التلاوة، وفي مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطي وأحمد تميم المراغي.

وتتقدم أسرة شبكة تليفزيون الحياة بخالص التهنئة للسادة المشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجرية 2023 ميلادية.