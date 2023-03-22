الرئيس السيسي ممازحًا أهالي طلبة الشرطة: عايزني أنزلهم أجازة ولا إيه؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 06:29 مساءً - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدريبات طلاب أكاديمية الشرطة وكيفية تعاملهم وسيطرتهم مع وجود الموانع المائية، وتلا ذلك زيارته إلى نادي الفروسية، حيث استمع فيها لشرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

وفي نهاية جولته، حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على زيارة أهالي الطلبة والطلبة المستجدين، لتهنئتهم بالتحاق أبنائهم بأكاديمية الشرطة، وكذا بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال السيسي: «إحنا جينا بدري شوية علشان نقولهم كل سنة وأنتوا طيبين، وكل التدريبات اللي شوفناها كانت حاجة تطمن وتفرح، بشكركم مرة تانية، وبيقولولي أنت اللي هتنزلهم أو متنزلهمش، أنا مش عارف!، أنتوا عايزين تاخدوهم ولا إيه؟».

واستطرد: «أنا بقول لوزير الداخلية، الناس هتيجي وأحنا نقولهم لا، وهما هينزلوا معاكم أن شاء الله وكل سنة وأنتوا طيبين».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تبادل اليوم الأربعاء، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية- عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.