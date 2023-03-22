حالة الطقس غدا الخميس 23/3/2023.. ”أول أيام رمضان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 06:29 مساءً - حالة الطقس غدا, يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس أول أيام رمضان مائل للحرارة خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون دافئ على السواحل الغربية، بارد خلال فترة الليل على أغلب الأنحاء.

يشهد طقس غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة غدا على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 27 – 16 درجة، العاصمة الإدارية 27 – 15 درجة، أكتوبر 27 – 15، بنها 26 – 16، دمنهور 26 – 15، وادي النطرون 27 – 14، كفر الشيخ 26 – 15، المنصورة 26 – 16، الزقازيق 27 – 16 درجة.

- شبين الكوم 27 – 15، طنطا 26 – 16، دمياط 21 – 15، بورسعيد 20 – 14، الإسماعيلية 28 – 14، السويس 27 – 13، العريش 23 – 15، رفح 22 – 14، رأس سدر 28 – 13، نخل 29 – 07 درجة.

- كاترين 20 – 09، الطور 26 – 13، طابا 25 – 14، شرم الشيخ 27 – 16، الإسكندرية 25 – 14، العلمين الجديدة 25 – 15، مطروح 24 – 14، السلوم 25 – 13، سيوة 27 – 14، رأس غارب 27 – 16، الغردقة 26 – 14 درجة.

- درجة الحرارة على سفاجا 26 – 15، مرسى علم 27 – 16، شلاتين 27 – 17، حلايب 24 – 16، أبو رماد 25 – 16، رأس حدربة 25 – 17، الفيوم 28 – 13، بني سويف 29 – 12، المنيا 30 – 10 درجة.

- أسيوط 30 – 12، سوهاج 31 – 13، قنا 31 – 13، الأقصر 30 – 14، أسوان 31 – 16، الوادي الجديد 34 – 15، أبو سمبل 30- 15 درجة.