حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

وذكرت محافظة الإسكندرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه فى هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بجميع المناطق والشوارع بأحياء الثغر، وأسفرت الحملات عن ضبط 720 حالة اشغال متنوع على مدار أسبوع.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الاشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الاشغالات مرة أخرى.
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