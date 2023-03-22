حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.





وذكرت محافظة الإسكندرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه فى هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بجميع المناطق والشوارع بأحياء الثغر، وأسفرت الحملات عن ضبط 720 حالة اشغال متنوع على مدار أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الاشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الاشغالات مرة أخرى.