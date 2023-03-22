رئيس أساقفة الكنيسة يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية، وجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وقال رئيس الأساقفة: "نهنئ جميع المصريين بحلول الشهر الكريم والذى يأتى بالتزامن مع فترة الصوم الكبير"، مضيفًا: "نصلى لكى يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا مسلمين ومسيحيين". واختتم: "خالص التهنئة للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف"، متمنيًا أن يوفقهم الله فى خدمة الوطن.

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