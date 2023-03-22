وزير الخارجية يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائرى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكرى هنأ نظيره الجزائرى على توليه منصبه الجديد، فى أعقاب التعديل الوزارى الأخير، متمنيا له النجاح والتوفيق فى مهمته الجديدة.
وكشف السفير أبو زيد عن أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال الهاتفى على العلاقات المتميزة بين البلدين، وأهمية مواصلة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات فى شتى المجالات الثنائية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى كلتا البلدين، وبما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
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