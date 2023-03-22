جدة - نرمين السيد - وكتبت "السيدة انتصار السيسى"، فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى: "كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا".
وتابعت : "وإننى فى هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يبارك لنا فى شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات..كل عام وأنتم بخير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.