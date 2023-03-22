السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم

جدة - نرمين السيد - وكتبت "السيدة انتصار السيسى"، فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى: "كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا".

وتابعت : "وإننى فى هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يبارك لنا فى شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات..كل عام وأنتم بخير".