جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إنَّ الدولة عملت على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والدولة أنشأت العديد من هذه المراكز، مؤكدًا أن التطوير لا يرتبط بقطاع محدد والدولة تقوم بالتطوير فى جميع المجالات منها مراكز التأهيل.





وأكد الرئيس السيسى خلال جولة تفقدية لـ مراكز الإصلاح والتأهيل، قمنا بتطوير فلسلفة العقاب بالدولة وذلك من خلال إنشاء مراكز الإصلاح، قائلًا: إحنا عاوزين نصلح الإنسان مش عاوزين نعاقبه، والانسان اللى بيخطى مش لازم نبعدها اخر الدنيا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تبادل اليوم الأربعاء، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: الدولة عملت على تطوير وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.