عاجل- السيسى يشيد بتضحيات الجيش والشرطة فى حفظ الأمن

جدة - نرمين السيد - وأشاد الرئيس السيسى بالتدريبات والأنشطة بأكاديمية الشرطة قائلًا: "الدولة قوية وأطمئن جميع المصريين، كما أشاد السيسى بتضحيات الجيش والشرطة فى حفظ الأمن بمصر".

وتمنى خلال جولته التفقدية في مقر أكاديمية الشرطة اليوم التوفيق والسلامة للطلاب خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، قائلًا: "سيكون هناك يوم آخر؛ نهنئكم فيه بتخرجكم من الأكاديمية"، وحث الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة، على الحرص على أنفسهم خلال التدريبات.

وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لطلاب وقيادة أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية، على الجهد الذي يقومون به.