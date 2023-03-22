تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لمقر أكاديمية الشرطة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إنَّ الدولة عملت على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والدولة أنشأت العديد من هذه المراكز، مؤكدًا أن التطوير لا يرتبط بقطاع محدد والدولة تقوم بالتطوير فى جميع المجالات منها مراكز التأهيل.

وأكد الرئيس السيسى خلال جولة تفقدية لـ مراكز الإصلاح والتأهيل، قمنا بتطوير فلسلفة العقاب بالدولة وذلك من خلال إنشاء مراكز الإصلاح، قائلًا: "إحنا عاوزين نصلح الإنسان مش عاوزين نعاقبه، والانسان اللى بيخطى مش لازم نبعدها اخر الدنيا".