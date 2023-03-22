«القابضة للمطارات» تحتفل بعيد الأم

بدأت الاحتفالية، بتوزيع الورود على كل السيدات بالشركة القابضة، وتقديم التهنئة لهم من قبل العلاقات العامة، كما ألقى المهندس محمد سعيد محروس كلمة أوضح فيها اعتزازه وتقديره لجميع الأمهات اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى الكفاح من أجل أبنائهن، ليكونوا نماذج مشرفة فى المجتمع، مشيدا بدور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها فى رعاية أبنائها مع عدم تقصيرها فى دورها تجاه عملها.
وتابع: "الأم هى الركيزة الاساسية لاستقرار الأسرة"، وأهنئ جميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك وأتمنى أن يعود بكل خير على الشركة القابضة وشركاتها التابعة".
وفى نهاية الاحتفال، تم توزيع الهدايا التذكارية على الأمهات المكرمات من مختلف القطاعات، وتقديم الشكر إليهم وسط جو من البهجة، حيث عبرت الأمهات المكرمات عند سعادتهم بهذا التقدير، وهو ما يعكس إيمان الشركة بدورهن فى المنزل والعمل.
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