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الرئيس السيسى لطلاب أكاديمية الشرطة الجدد: حسنوا دائمًا من أدائكم

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محمد الحنبوصى 2023-03-22 17:04 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وتمنى الرئيس السيسى خلال جولته التفقدية في مقر أكاديمية الشرطة اليوم التوفيق والسلامة للطلاب خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، قائلًا: "سيكون هناك يوم آخر؛ نهنئكم فيه بتخرجكم من الأكاديمية"، وحث الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة، على الحرص على أنفسهم خلال التدريبات. 

وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لطلاب وقيادة أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية، على الجهد الذي يقومون به.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار، فجر اليوم، مقر أكاديمية الشرطة، وصرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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