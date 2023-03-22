الرئيس السيسى لطلاب أكاديمية الشرطة الجدد: حسنوا دائمًا من أدائكم

جدة - نرمين السيد - وتمنى الرئيس السيسى خلال جولته التفقدية في مقر أكاديمية الشرطة اليوم التوفيق والسلامة للطلاب خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، قائلًا: "سيكون هناك يوم آخر؛ نهنئكم فيه بتخرجكم من الأكاديمية"، وحث الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة، على الحرص على أنفسهم خلال التدريبات.
وأعرب الرئيس السيسى عن شكره لطلاب وقيادة أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية، على الجهد الذي يقومون به.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار، فجر اليوم، مقر أكاديمية الشرطة، وصرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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