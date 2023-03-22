الرئيس السيسى: حماية الوطن هى أشرف مهمة يقوم بها أى مصرى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، أن حماية الوطن هى أشرف مهمة يقوم بها أى مصرى، مشيدا بتضحيات قوات الجيش الشرطة فى حفظ الأمن بالبلاد. وطمأن الرئيس السيسى، المصرييين، قائلا: "إن الدولة قوية".





وقال الرئيس السيسى - فى كلمة وجهها خلال جولته بأكاديمية الشرطة ولقائه مع الطلبة اليوم - "كان من المهم أن نأتى اليوم لنهنأكم بانتهاء فترة التدريب الأساسى"، مشددا على أهمية التركيز والمسئولية والجدية من أجل إحداث التطور والتقدم الكبير فى الأداء. ودعا طلبة أكاديمية الشرطة إلى الوعى الدائم بكل الأحداث، "وألا يتركوا شيئا بدون وعى أو فهم"، متمنيا لهم التوفيق فى مهمتهم فى حفظ الأمن والنظام. وأضاف الرئيس: "إن كل عمل يتم بإخلاص وتفان، تكون نتيجته جيدة.. أمامنا الكثير حتى ينتهى المشوار لكن البداية موفقة جدا.. وأتمنى لكم التوفيق واستمروا دائما فى التطوير من أدائكم بالتعلم والتدريب وفى كل شيئ".

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