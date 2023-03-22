التحالف الوطنى: نستهدف تلبية الاحتياجات وتقديم الخدمات للأسر المستحقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 04:35 مساءً - قال عصام عبد الرحمن "عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي"، إن اختيار المبادرات قائم على تغير الواقع للأفضل باستخدام الرؤية والأدوات التى تستخدم فى التغير وتتمثل بتوفير الاحتياجات الأساسية.

أضاف "عبدالرحمن" فى تصريحات لـ"قناة اكسترا نيوز"، أن مبادرة "كتف فى كتف " هى أكبر مبادرة فى تاريخ الدعم الأهلى التنموى لدعم وتلبية الاحتياجات الأساسية والمساندة فى تخطى تبعات الأزمة الاقتصادية.

وتابع: أن المبادرة قائمة بتعاون كل المؤسسات الخيرية التى تعمل بجد وفق استراتيجية واحدة، بالإضافة أيضا للفريق الضخم من المتطوعين الشباب على مستوى الجمهورية مع التنسيق الكامل للجهاز التنفيذى للدولة بدعم وتشجيع من القيادة السياسية.

وعلق على احتفالية "المبادرة" الجمعة الماضية، قائلا: " يوم من الأيام التاريخية لمصر، والدور الكبير الذى قام به المتطوعين بتوزيع 4 ملايين صندوق غذائى يحتوى على سلع أساسية والوصول إلى الأسر المستحقة.

وأكد على رغبة التحالف فى زيادة الصناديق الغذائية إلى 6 ملايين صندوق بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر فى كل البيوت.

وأوضح أهمية دور التطوع وأنه عمل رئيسى فى نجاح المبادرات من خلال التنسيق الدائم مع الجامعات وأيضا مع الشباب فى القرى، متابعًا: وجود المتطوعين ساهم بشكل كبير فى سهولة الوصول إلى الأهالى، وتوصيل الخدمات، فضلا عن أهمية قاعدة البيانات والتى كانت أقوى عنصر للوصول إلى الأسر، بالإضافة إلى دور المتطوعين فى معرفة الأسر وعدد أفرادها لسهولة الوصول إليهم.