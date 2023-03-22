توقيع مُلحق مُكمل لبروتوكول التعاون القائم بين وزارتي التخطيط والصحة في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 04:34 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ملحق مكمل لبروتوكول تعاون مُبرم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الصحة والسكان، في مجال دعم وتطوير نظم الخدمات الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقام بالتوقيع المهندس/ أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والدكتور/ عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي.

ويعدُ هذا الملحق مكملاً لبروتوكول التعاون القائم بين الطرفين، والذي تم توقيعه في إبريل 2017، ثم تجديده لمدة 5 سنوات إضافية بدأت من إبريل 2022، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية لمنظومة مكاتب الصحة، ودعم وتطوير نظم الخدمات الصحية، بما يضمن تحسين وكفاءة الخدمات الصحية للمواطنين.

ونص الملحق المُكمل على عدد من المشروعات والأنشطة التي سيتم إدراجها ضمن الأعمال المتفق عليها ببروتوكول التعاون الأصلي القائم، وتضمنت: تطوير أنظمة الخدمات الصحية بقطاع الشئون الوقائية، وتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة، وإطلاق خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، وتطوير خدمات مكاتب الصحة الثابتة والمتنقلة على المنصات والبوابات الرقمية، وتطوير أنظمة للمؤشرات لدعم اتخاذ القرار، وتقديم الدعم الفني الكامل للمشروعات الصحية، وتوفير خدمات الاستضافة للمشروعات الصحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتطوير أنظمة إدارة ومتابعة وتقييم التدريب والتعليم المستمر، وتوفير خدمات استشارية في مجال تطوير الخدمات الصحية والتحول الرقمي، إلى جانب ما يستجد من مشروعات أو أعمال أو انشطة ومبادرات صحية توافق عليها لجنة إدارة ومتابعة بروتوكول التعاون.

وعقب التوقيع تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، نموذجاً للسيارات التى من المقرر مشاركتها فى جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن السيارات المتنقلة التى تم توفيرها كمرحلة أولي لمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن مشروع إنشاء خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، نستهدف من خلالها سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة، بما يسهم فى الحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض مكاتب الصحة، بالإضافة الى تقديم خدمات للمواطنين من كبار السن والمرضى وغير القادرين على الحركة، والمواطنين بأماكن تواجدهم لتقديم كافة الخدمات المتاحة من خلال مكاتب الصحة من (استخراج شهادات الميلاد والوفاة لأول مرة - إصدار تصاريح الدفن - توثيق وترجمة شهادات الميلاد والوفاة للمسافرين للخارج توثيق شهادات التطعيمات للمسافرين للخارج - إصدار شهادات التطعيمات للمسافرين للخارج - تلقي التطعيمات الروتينية وغير الروتينية)، مضيفاً: يمكن للمواطن طلب السيارة من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) لحجز وتأكيد الموعد، وكذا من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للسيارات المتنقلة، وكذلك من خلال التطبيق على التليفونات المحمولة، الذي يتم العمل حاليا على سرعة الانتهاء منه مع إطلاق المنظومة.