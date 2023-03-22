بروتوكول تعاون لـ«حياة كريمة» مع «فايزر مصر» لتنفيذ برامج الدعم الصحى (صور)

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة "حياة كريمة" اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة "فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية"، بشأن تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ برامج الدعم الصحى للمواطنين الأكثر احتياجًا فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وقع البروتوكول الدكتور أحمد الشاذلى، المديرالإقليمى لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربى والعراق، وعهود وافى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، بمقر المؤسسة. من جانبه، قال الدكتور أحمد الشاذلى إن التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" يعد جزءًا من الجهود التى تبذلها الشركة من أجل تمكين العاملين فى قطاع الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم، فى إطار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه المرضى، ولضمان الوصول العادل لأحدث ابتكاراتها للمواطنين الأكثر احتياجًا فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال تنسيق الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص. يتضمن البروتوكول التزام شركة "فايزر" بتدريب الكوادر الطبية لإعداد الكوادر المطلوبة لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين ورفع مستوى كفاءة كوادرها، والمشاركة فى تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية الطبية والثقافية، بهدف تثقيف المواطنين ورفع الوعى لديهم خاصة بالأمراض فى قرى حياة كريمة.

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