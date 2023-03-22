رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 03:33 مساءً - شهد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى ، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح / محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان ، وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .

ونقل الفريق / أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى ، مشيدًا بدورهم البطولى فى عودة مظاهر الحياة الطبيعية بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والاستقرار .

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة فى البيان ، وناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام ، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .