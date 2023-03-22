لقاءات وجولات ميدانية موسعة لرئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية وبورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 03:33 مساءً - في إطار متابعة خدمات التأمين الصحي الشامل، أجرى الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عدد من اللقاءات المشتركة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، إلى جانب جولات ميدانية موسعة بالمستشفيات المسجلة والمعتمدة بالمحافظتين، لمتابعة مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي المنظومة، والوقوف على مدى التزام الأطقم العاملة بها بمعايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة، وذلك خلال زيارة استغرقت يومين على رأس وفد من الهيئة ضم: د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، د. وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة، د. سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع، د.يوسف عامر، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، د. منال محمود، مدير فرع الهيئة ببورسعيد.

استهل وفد الهيئة زيارته للإسماعيلية بلقاء مع اللواء أركان حرب/ شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمقر ديوان المحافظة، وذلك على هامش الاجتماع الدوري للمجلس الطبي بالمحافظة لمتابعة أعمال اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية والتي تضم ممثلي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الرعاية الصحية، مديرية الصحة والسكان، جامعة قناة السويس، مستشفى أورام الإسماعيلية.

وخلال اللقاء أعرب الاستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن شكره لمحافظ الإسماعيلية وأشاد بجهود المحافظة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن اختيار محافظة الإسماعيلية لبدء جولته بعد تولي مهام عمله رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، يأتي لخصوصية تجربة تطبيق المنظومة بها بالمرحلة الأولى، إلى جانب انفرادها بوجود كل من: هيئة قناة السويس، وجامعة قناة السويس والمنشآت الصحية التابعة لهما مما يجعلها تجربة رائدة تخدم جميع محافظات القناة.

وأضاف "طه"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، أحد أهم المشروعات القومية، التي تعني بصحة المواطن المصري، مؤكدا أن شمول المنظومة لمختلف أنواع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والجامعي والخاص وقطاع الأعمال العام يخلق روح من التنافسية التي تخدم مصلحة المواطن بما تتيحه من اختيارات أمام المنتفعين، مؤكدًا أن تطبيق معايير الجودة الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضمن جودة الخدمة الطبية وأمانها، وكذلك تقليل الهدر في كل مكونات الخدمة بما يخدم توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن توجيه محافظ الإسماعيلية منذ الاجتماع الأول بالتعاون مع جامعة قناة السويس والعمل بشكل جاد نحو انضمام مستشفى أورام الإسماعيلية.

وأضاف أبو ساطي أنه من الأخبار السارة التي تضيف للمنظومة الصحية بالإسماعيلية، تسجيل مستشفى الاورام بالاسماعيلية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي ستبدأ في تقديم خدماتها فور التعاقد بالتأمين الصحي الشامل مما يوفر على المرضى العناء.

كما التقى وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة د. أحمد طه، مع قيادات جامعة قناة السويس برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بحضور الاستاذ الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، وبحث اللقاء الخطوات المقبلة لتسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجامعة بالهيئة تمهيدا لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون بذلك أولى المحافظات في تقديم خدمات المستشفيات الجامعية للمنتفعين.

شملت الجولة الميدانية بالإسماعيلية زيارة مستشفى هيئة قناة السويس، ورافق الوفد عدد من قيادات المستشفى برئاسة الدكتورة سحر كامل، مدير عام المستشفى، حيث قام وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتفقد طوارئ المستشفى، ومركز القلب، وبنك الدم، واستمع الى آراء بعض المرضى في الخدمات المقدمة بالمستشفى.

كما تفقد وفد الهيئة المجمع الطبي بالإسماعيلية، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وكان في استقبالهم، عدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، د. أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، د. مؤمن القرقاري، نائب مدير الفرع والقائم بأعمال مدير المجمع الطبي، د. محمد نشأت، مدير ادارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية، والقائم بأعمال نائب مدير المجمع الطبي.

واستمع الوفد إلى عرض تفصيلي عن أقسام المجمع وقائمة حزم الخدمات والتدخلات الجراحية التي يقدمها، والخدمات المقترح تفعيلها بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تم مناقشة مؤشرات الأداء، وعدد المرضى المترددين على المجمع وسرعة حصولهم على الخدمات.

وبمحافظة بورسعيد، التقى رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، باللواء/ عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمقر ديوان المحافظة، وبحث الجانبان التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، وأهم الدروس المستفادة من تجربة تطبيق المنظومة بها كأول محافظة، وسبل تذليل أية عقبات تواجه المنتفعين.

وخلال لقائه بالأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بحث وفد الهيئة آفاق التعاون مع الجامعة بما يخدم منظومة التأمين الشامل بالمحافظة وسبل تأهيل مستشفيات الجامعة لتطبيق معايير الجودة وبحث اللقاء تسجيل مجمع العيادات لتقديم خدمات طب الأسرة بالمحافظة.

قام وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بزيارة العيادات الخارجية بمستشفى النصر التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الأشعة، والقلب، واقسام الرعاية المركزة للأطفال، إلى جانب زيارة وحدة صحة الجوهرة.

وفي ذات السياق، قام وفد الهيئة بزيارة فرعي الهيئة بالإسماعيلية وبورسعيد والتقى بالسادة العاملين، واستمع إلى اعمال وانجازات كل فرع، وناقش د. أحمد طه، مؤشرات الأداء والمستهدف من المنشآت الطبية، مشددا على اهمية استمرارية الرقابة للحفاظ على أمن وسلامة المريض من خلال تطبيق معايير الجودة للمنشآت الطبية المسجلة والمعتمدة بالمحافظتين، والتعاون مع كافة مقدمي الخدمات الصحية لتقديم ما يلزم من دعم فني لتطبيق المعايير الصادرة عن الهيئة، مؤكدا على ضرورة نشر الوعي بثقافة الجودة على أوسع نطاق.