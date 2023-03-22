مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بشأن البدء فى تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من خلال خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة، وذلك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.





وحضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى.

فيما وقع بروتوكول التعاون كل من المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية، وسامى عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البروتوكول يستهدف تنسيق الجهود من أجل تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كمكاتب تقدم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وغيرهم من فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه -بموجب بروتوكول التعاون- سيتم توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة، وذلك على غرار المراكز التكنولوجية التى تنشئها وزارة التخطيط فى المحافظات المختلفة.

وتابعت أن وزارة التخطيط ستقوم بتدبير وتجهيز الأثاث والمستلزمات التى يتطلبها استقبال المواطنين طالبى الخدمات داخل وخارج السيارات المتنقلة، فضلا عن تجهيز هذه السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية يمكن ربطه بالمركز الرئيسى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكذا إمدادها بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص والمستلزمات الفنية الأخرى لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.

بدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحرص على التطور التكنولوجى فى مجال ميكنة جميع الخدمات التأمينية والتحول الرقمى وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لأصحاب المعاشات وغيرهم.

ومن ناحيته، قال اللواء جمال عوض، إن المراكز التكنولوجية المتنقلة سوف تسهم بشكل فعال فى اختصار الوقت والجهد، موضحا أن الهيئة ستوفر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المنظومة داخل المكاتب التأمينية المتنقلة، كما أنها ستوفر السائقين اللازمين لتشغيل السيارة، فضلا عن وضع السياسة الإجرائية والقواعد المنظمة للتشغيل ومتابعة السيارة المتنقلة، ووضع خطة انتشار هذه المركبة لتغطية الأماكن المزدحمة لأصحاب المعاشات أو غيرهم من طالبى الخدمات التأمينية لتحقيق أعلى استفادة، والتيسير على المواطنين بما يحقق الأهداف المرجوة.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، إحدى سيارات الخدمات المتنقلة، التى سيتم من خلالها تقديم الخدمات التأمينية، وفقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم، حيث استمع إلى شرح من اللواء جمال عوض، حول طبيعة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة، وما تقدمه من خدمات تأمينية للمواطنين.

وأشار عوض إلى أنه تم تسلم 5 سيارات كمرحلة أولى تم إيداعها بإدارات المرور، بهدف سرعة حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المرتبطة باستكمال إجراءاتهم بإدارات المرور.