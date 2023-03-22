«صورة الأداء الاجتماعى للشركات» رسالة دكتوراه بـ«إعلام القاهرة»

جدة - نرمين السيد - حصلت الباحثة أسماء عز الدين خالد، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه من قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، فى رسالة بعنوان "الصورة المدركة للأداء الاجتماعى للشركات وعلاقتها بسلوكيات مواطنة العملاء"، مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات العربية والأجنبية.





وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتورة حنان جنيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان، وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والدكتورة ريم أحمد عادل، الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، والدكتورة أمانى ألبرت، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بنى سويف مناقشا، والدكتورة تغريد مجدى، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا مشاركا.

وسعت الدراسة إلى رصد وتحليل العلاقة بين إدراك الجمهور للأداء الاجتماعى للشركات المسؤولة اجتماعيا، وبين الصورة الذهنية المتكونة لديهم وانعكاس تلك المدركات على سلوكيات المواطنة التى يقومون بها تجاه تلك الشركات، من خلال دراسة ميدانية باستخدام الاستبيان الإلكترونى على عينة قوامها 400 مفردة من الجمهور المهتم بمتابعة الأداء الاجتماعى للشركات العاملة فى مصر.

كما سعت إلى دراسة حالة على 4 شركات مسؤولة اجتماعيا هى (وى -اتصالات - جهينة - دانون) من خلال تحليل محتوى المواد الإعلامية المتعلقة بالأداء الاجتماعى لتلك الشركات فى الفترة من عام 2017 حتى عام 2022.

وكشفت نتائج الدراسة الميدانية، عن أن أكثر أبعاد الأداء الاجتماعى إدراكا من قبل الجمهور، البعد الاقتصادى يليه البعد الخيرى ثم البعد البيئى، وعن أن التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى جاءت فى مقدمة الوسائل الاتصالية الكثر ملائمة للترويج للمبادرات الاجتماعية.

وتوصلت نتائج الدراسة، إلى إيجابية الصورة الذهنية للشركات المسؤولة اجتماعيا لدى الجمهور، وإلى أن الدعم الاجتماعى أكثر السلوكيات التطوعية التى يقوم بها الجمهور تجاه الشركة المسؤولة اجتماعيا ثم الكلمة المنطوقة الإيجابية بينما المشاركة فى الفعاليات والأحداث كانت أقل السلوكيات ممارسة من قبل الجمهور.

وأشارت دراسة الحالة إلى أن الوسائل الاتصالية الأكثر استخداما من قبل الشركات محل الدراسة لللترويج لمبادراتها الاجتماعية هى الموقع الإلكترونى لها والمواقع الإخبارية المختلفة، وتتوجه إلى الجمهور العام فى المقام الأول لخدمة المجتمع والفئات الأكثر احتياجا.

ونوهت أيضا بأن الشركات تسعى إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المتمثلة فى القضاء على الفقر والجوع والتعليم الجيد والصحة الجيدة والاستهلاك والإنتاج المسؤول ودعم المرأة والشباب وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.