جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفدًا من أساتذة الجامعات من دول ألمانيا والنمسا وسويسرا الذين يشاركون فى مؤتمر علمى تجرى فعالياته بالقاهرة حاليًا.





وألقى قداسة البابا، محاضرة تناول خلالها لمحات من تاريخ مصر والكنيسة القبطية ودورها فى المجتمع، وفى ختام اللقاء أهداهم قداسته كتابًا عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر باللغة الإنجليزية، تشجيعًا لهم على زيارة مسار العائلة المقدسة ونقاطه فى مصر.

وحرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية مع قداسة البابا، وتوجهوا بعدها إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومزار القديس مار مرقس لزيارتهما، واستمعوا لشرح وافٍ عنهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يهدى وفدا من جامعات أوروبية كتابا عن العائلة المقدسة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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