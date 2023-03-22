الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الأربعاء

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 02:25 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فجر اليوم الأربعاء، مقر أكاديمية الشرطة.
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