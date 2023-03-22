الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 02:25 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فجر اليوم الأربعاء، مقر أكاديمية الشرطة.



IMG-20230322-WA0028



IMG-20230322-WA0027



IMG-20230322-WA0026



IMG-20230322-WA0025



IMG-20230322-WA0024



IMG-20230322-WA0022



IMG-20230322-WA0021



IMG-20230322-WA0020



IMG-20230322-WA0023



IMG-20230322-WA0018



IMG-20230322-WA0019



IMG-20230322-WA0017



IMG-20230322-WA0016



IMG-20230322-WA0015



IMG-20230322-WA0013



IMG-20230322-WA0014



IMG-20230322-WA0012



IMG-20230322-WA0011



IMG-20230322-WA0010