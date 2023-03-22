محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات: الأم المصرية عمود الخيمة لكل أسرة

جدة - نرمين السيد - هنأ أحمد راشد محافظ الجيزة، أمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة، وذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة اليوم الأربعاء بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة والذى يوافق 31 مارس من كل عام.





وأشار أحمد راشد إلى أن الحفل يعد تكريماً رمزياً لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكداً على أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لاستقرار الدولة المصرية.

وأكد راشد على المكانة المرموقة التى تحتلها الأم فى المجتمع المصرى، والذين اختاروا الأم لقباً وصفتاً لمصر بوصفها "أم الدنيا".

وخلال الاحتفالية أستمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور، ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم فى كافه احتياجاتهم.

من جانبه تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة بالشكر والتقدير لكل أم على دورها فى المجتمع.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة لمحافظ الجيزة والحضور، وفقرة شعرية لأحد المواهب من طالبات المحافظة ألقتها نورهان شعبان الطالبة بإحدى مدارس الإدارة التعليمية بأطفيح.

كما كرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات وأم مثالية "أم بديلة"، أم مثالية "تمكين اقتصادى"، أمهات مثاليات "أم ذو احتياجات خاصة"، أمهات مثاليات أم لإبن ذو احتياجات خاصة بالإضافة للأم المثالية عن الديوان العام لمحافظة الجيزة وهن: غنى طه محمد طه، السيدة سليمان مصطفى، سميرة أحمد محمد منصور، محاسن سيد قبيص، منى سيد عبدالعظيم، فجر كمال محمد شلبى، نيفين محمد التونى، سلوى جرجس أيوب، نعمت رمضان سيد، علية حسن عبدالقادر، إيمان محمد الخضرى، فاطمة عزيز إبراهيم، همت مصطفى شعبان، فاطمة طه حسن عمار، أمانى على على حسن، ميرفت على القطب شرارة، الأميرة عبدالحميد حسن حيث قدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغ مالى، وانتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

حضرت الاحتفالية هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد كمال مدير مدير التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهم.