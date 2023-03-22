القوى العاملة: فرص عمل في القليوبية ..منها لذوي همم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 01:26 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 127 فرصة عمل للشباب من الجنسين منها لذوى همم ، بمحافظة القليوبية ، للعمل فى 6 شركات من القطاع الخاص والإستثمارى ، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط وبدون مؤهل ، برواتب مجزية ، ومزايا أخرى ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضحت هبه أحمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أن الشركات التى وفرت الفرص هى : هلا سويت للصناعات الغذائية ، زد تو داتا ، الشروق للكيماويات ، ستايل جروب ، دانتيل سلامتكس ، تراست للتصنيع الهندسى ..كما تضمنت الوظائف التى تم توفيرها العديد من التخصصات منها : موظف تكنولوجيا it ، وموظف مبيعات ، وفحص منسوجات (إناث) ، عمال انتاج نسيج ، مراقبين أمن ، وسلامة وصحة مهنية ، ومحاسب ، ومهندسين ، وعمال تسويق وخدمات وجودة ، ومحلل بيانات ، ومبرمج ، ورئيس قسم برمجيات ، ومندوب مبيعات ،و أمين مخازن .

وأضافت أنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الفرص التقديم بديوان عام وزارة القوى العاملة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر بالقاهرة ، أو بديوان عام مديرية القوى العاملة بالقليوبية وعنواها بنها – كورنيش النيل – مبنى مجمع المصالح الحكومية – خلف ديوان عام المحافظة ، كما يمكن الاستفسار على الوظائف المتوفرة من خلال التواصل مع الارقام الموضحة فى الكشف المرفق .