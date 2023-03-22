انطلاق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة إلى محافظات (جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 12:30 مساءً - تواصل المؤسسات الدينيه تعاون فى مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح الفكر بالفكر من خلال التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب ( شيخ الأزهر) ، و الدكتورمحمد مختار جمعة (وزير الأوقاف ) بانطلاق اسبوعيا قواقل دعويه الى المحافظات .
كما تنطلق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان ) ، يوم الجمعة القادمة: (2رمضان 1444هـ )، الموافق(24/3/2023م)، بواقع (عشرة علماء) لكل قافلة ، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: ” الصوم ومكارم الأخلاق ” وبيانهم كالتالي:
وقد صرح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف من قبل انه تم الاتفاق على أن صلاة التروايح ستترك للاتفاق بين المصليين والامام فاذا ارد الامام الصلاة بجزء بالاتفاق مع المصلين ورواد المسجد فلا بأس واذا اتفقا على تقليل بغرض التخفيف على المرضي وكبار السن فلا بأس وسيتم ذلك وفقا لرغبتهم.
وقال جمعه انه صلاة التروايح فى المساجد الكبرى مثل مسجد الإمام الحسين ستكون بنصف حزب أى حدود ربعين من القرآن الكريم مايعنى نحو 4 صفحات من المصحف وسيكون الامر فى الصلاة التهجد بنفس النظام فى صلاة التروايح اى ب4 صفحات . اما بالنسبه لاستخدام مكبرات الصوت حذر رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز على جميع مديريين المديريات بأن صلاة التروايح والتهجد والدورس الدينيه بالسماعات الداخلية فقط وتم التنبيه على ذلك ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمسائله القانونيه .