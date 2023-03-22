انطلاق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة إلى محافظات (جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 12:30 مساءً - تواصل المؤسسات الدينيه تعاون فى مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح الفكر بالفكر من خلال التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب ( شيخ الأزهر) ، و الدكتورمحمد مختار جمعة (وزير الأوقاف ) بانطلاق اسبوعيا قواقل دعويه الى المحافظات .

كما تنطلق أربع قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( جنوب سيناء – المنيا – سوهاج – أسوان ) ، يوم الجمعة القادمة: (2رمضان 1444هـ )، الموافق(24/3/2023م)، بواقع (عشرة علماء) لكل قافلة ، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: ” الصوم ومكارم الأخلاق ” وبيانهم كالتالي: