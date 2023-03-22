الطلاق أسباب وعلاج.. الجامع الأزهر يواصل مناقشة قضايا المرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 12:30 مساءً -

يواصل الجامع الأزهر، الأربعاء ، رابع ندواته ضمن سلسلة الندوات الخاصة ببرامجه الموجهة للمرأة ، والذي يأتي تحت عنوان: "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وتأتي المحاضرة الرابعة تحت عنوان: "الطلاق أسباب وعلاج" ، ويحاضر فيها كلا من الدكتورة اعتماد عبد الصادق ، العميد السابق لكلية الدراسات الغسلامية والعربية بنات بالقاهرة الاسبق ، والدكتورة شهيدة مرعي مدرس البلاغة ونائب رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري ، إنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات على مدار شهر، موضحا أن المحاضرات ستعقد الاربعاء من كل أسبوع ، وسيناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في عدة مجالات وستدور حول عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية بواقع محور في كل محاضرة بالأسبوع

وأضاف المشرف العام على الرواق ، أن البرنامج انطلق اليوم الأربعاء الأول من مارس وينتهي 22 مارس، حيث عقد 4 محاضرات خلال هذه الفترة بواقع محاضرة كل أسبوع ، تناولت العديد من القضايا المهمة التي تعمل على حل القضايا والمشكلات التي تواجه الأسرة والمرأة ، ووضع حلول علمية وواقعية لها من خلال الاساتذة والمتخصصين في مجالات الأسرة، لافتا إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

من جهته ، أوضح د.هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية ، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

ونوه إلى أن برنامج المرأة أيضا سيناقش العديد من قضايا المرأة ، ووضع حلول عاجلة لها من خلال علماء متخصصين في كافة المجالات ولهم بصمات علمية وأبحاث كل في محور محاضراته، متوقعا أن تؤتي هذه المحاضرات وهذا البرنامج ثمارة المرجوة ، لافتا إلى أن هذه المحاضرات الأربعة ستكون بداية لسلسلة من البرامج التي تخص المرأة والأسرة خلال الفترة المقبلة .