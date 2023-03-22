وزير التنمية المحلية : 13 مليون جنية تمويل اضافى لصندوق التنمية المحلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 12:29 مساءً - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس الوزراء ، وفى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين بها خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً .. اعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انه تم اتاحة 13 مليون جنيه تمويل اضافى لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ، ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 7 شهور فقط مشيراً الى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1051 مشروعاً منها 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69,4% من اجمالى المشروعات .

و أشار الوزير إلى الى موافقة الصندوق فى اجتماعه اليوم على تمويل 207 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات 3 ملايين جنيه ، ليصبح إجمالي ما تم اقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1258 مشروعا بإستثمارات 21,7 مليون جنيه ، منها 874 مشروعا للمرأة المعيلة بنسبة 69,4 % من اجمالى المشروعات ، و قال أن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة الجيزة بلغت 100% ، و تجاوزت 75% فى محافظات البحيرة و الغربية و الإسماعيلية و بنى سويف .

و طالب اللواء هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإنشاء مجمعات صناعية ، بما يتماشي مع الهدف الرئيسى للمبادرة ، و هو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية ، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

و أشار اللواء آمنة الى ان صندوق التنمية المحلية يهدف الى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الاحوال المعيشية لابناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله .

و أوضح الوزير أن محافظة المنيا احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 346 مشروعا بإستثمارات 5,4 مليون جنيه ، ثم محافظة أسوان بعدد 310 مشروعات بإستثمارات 4,7 مليون جنيه ، ثم المنوفية 143 مشروعا بإستثمارات 3,3 مليون جنيه ، و الدقهلية 109 مشروعات بإستثمارات 1,7 مليون جنيه ، و سوهاج 78 مشروعات بإستثمارات 1,5مليون جنيه ، و تركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني و الدواجن و منافذ البيع و المشروعات البيئية و الحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة ، و بيع الأسمدة و الأعلاف و الغلال و منتجات الألبان و عسل النحل .

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس ادارة الصندوق باتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط اجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية الى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه ، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق ، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات ، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق .

واضاف الوزير ان الصندوق يقوم باعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية اخرى بالنطاق المحلى والقرض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة موضحاً ان تكلفة اقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض الى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على قرض جديد لاضافة طاقة انتاجية جديدة ، و أيضا المتحررين من الأمية و ذوى الهمم والقدرات الخاصة.