السيسى يتبادل التهانى مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى فى برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليهم، وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمى مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وجاء نصها كالتالى: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسعدنى أن أبعث إليكم بخالص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا فى هذا الشهر الكريم، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم".

كما تلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة لحلول الشهر الكريم من كبار رجال الدولة، أعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصر بدوام التقدم والرقى والرخاء.