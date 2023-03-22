وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد «فوجى سينو» الصينية تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع وفد شركة "فوجى سينو" الصينية، سبل دعم التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال إنتاج الجراجات الذكية والمشايّات الكهربائية.





واستعرض الوزير الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشددا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصينية فى مختلف المجالات.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلى والعالمى فى مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يتضح جلياً فى وجود العديد من الشراكات التعاونية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتاً إلى وجود تعاون مشترك بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى) التابعة للوزارة وشركة فوجى الصينية فى مجال الجراجات الذكية منذ عام 2021 من خلال توقيع عقد شراكة بين الجانبين.

من جهته، قام ممثل شركة "فوجى سينو" الصينية بإجراء عرض تقديمى عن الشركة ومجالات أنشطتها وإمكاناتها، موضحا أن الشركة تعمل فى مجال إنتاج الجراجات الذكية والمشايات الكهربائية منذ عام 1997، مضيفا أن الشركة تقدم منتجات وخدمات على أعلى مستوى من الجودة، مضيفاً أن منتجات الشركة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة، منوها بأن "فوجى سينو" حاصلة على مختلف شهادات الاعتماد والجودة الدولية المعترف بها، وأوضح أن للشركة الصينية وكيل حصرى بمصر والمتمثل فى "شركة فوجى مصر للمصاعد والسلالم الكهربائية".

وأثنى ممثل الشركة الصينية على ما تشهده الدولة المصرية من تطور وتنمية فى المجالات كافة خلال السنوات الأخيرة وكذا ما تتميز به مصر من موقع جغرافى استراتيجى يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والإفريقية، وأشاد من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى والدور البارز الذى تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يجعل شركة "فوجى سينو" تتطلع إلى التعاون مع الإنتاج الحربى لتوطين صناعة الجراجات الذكية والمشايات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلى لها تدريجياً ونقل التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربى وذلك بالاستفادة من الإمكانات التصنيعية والخبرات البشرية المتاحة بها.



بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتى تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المحلية المتاحة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.