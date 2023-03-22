مدير مكتب الأغذية العالمى: مصر وضعت نهجا جديدا لتحويل مشروعات الغذاء

جدة - نرمين السيد - وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون الممتد مع البرنامج ودعمه للحكومة المصرية فى إعداد مؤتمر المناخ COP27، والعمل على إنجاح العمل متعدد الأطراف فى مناقشة آليات التنفيذ الحقيقى، ورحبت بالتعاون مع البرنامج خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة له بتنفيذ أنشطة مشتركة على المستوى المحلى، ومنها العمل على حزمة المشروعات التى تعدها مصر فى مجال الغذاء من منظور رابطة الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج نوفى للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر.

يأتى ذلك بالإضافة إلى التعاون فى تنفيذ أنشطة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفى قلبها تعزيز القدرات الوطنية، والبناء على مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والزخم المحقق فى الملف الوطنى للمناخ وزيادة الوعى الوطنى بقضية تغير المناخ.

وأشاد برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى، بما قدمته مصر من نموذج مميز للعالم فى إعداد وتنظيم مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم النقاشات على مختلف المستويات سواء رفيعة المستوى حتى المناقشات غير الرسمية، ووضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكى، فى إطار شعار المؤتمر التعهدات إلى التنفيذ، وأيضا النجاح المميز فى ملف الخسائر والأضرار، معربا عن تطلع البرنامج لمزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص فى تنفيذ الرؤى المستقبلية، والتى تتماشى مع الأولويات الوطنية لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها.

وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، خاصة فى ادارة الموارد المقدمة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ البرنامج، بالعمل على عدد من الأفكار المبتكرة تبنى على التجارب الناجحة وتحقق بناء القدرات والاستدامة، بتقديم نماذج رائدة تقوم على البعد الإنسانى، تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية ودمج البعد البيئى ودمج الحساسية المناخية فى التعليم، وتعزيز الأمن الغذائى على المستوى المحلى وبناء مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم توطين التكنولوجيا.

وإكد ممثل برنامج الأغذية العالمى أن البرنامج ينتهج مدخل متكامل ينظر إلى تنمية المجتمع ككل وليس فقط تحقيق الأمن الغذائى، من خلال تنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرات المجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ على المواجهة والتكيف، حيث ينفذ البرنامج مشروعا لدعم صغار المزارعين، استفاد منه فى مصر على مدار 10 سنوات حوالى 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا، وذلك فى مجال ادارة الأراضى وطرق الزراعة والرى الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة.

وعبر عن تطلعه للتعاون فى العمل على التوجهات الجديدة للحكومة المصرية فى الاستفادة من الطاقة المتجددة فى مجال الزراعة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى التعاون من خلال مكون البرنامج المعنى بتعزيز القدرات الوطنية، ومكون تمويل التكيف خاصة فى ظل سعى مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكيف.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المزارعين على تحقيق والشمول المالى، ومنح قيمة مضافة لمشروعات الزراعة، وفتح أسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، وجعل المشروعات الزراعية أكثر قابلية للتمويل البنكى، والتحول من الاقتصاد غير رسمى إلى اقتصاد رسمى، مسترشدا بنموذج تجفيف الطماطم فى صعيد مصر والتى أعطت قيمة مضافة لمحصول الطماطم وشجعت مزيد من المزارعين والقطاع الخاص على الاستثمار فيه.

وأيضا التركيز على حطب الذرة واستخدامه كعلف للحيوانات، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية بزراعة محاصيل تدخل فى الصناعة، وإمكانية التعاون فى تنفيذ جلسة تشاورية مشتركة حول الاستراتيجين للخروج بأنشطة تنفيذية رائدة.

كما بحثت الوزيرة إمكانية التعاون فى شهادات الكربون الطوعية بعد إعلان مصر إنشاء اول سوق طوعى للكربون فى مصر ولإفريقيا خلال مؤتمر المناخ COP27، وإمكانية دعم المزارعين الشركات الزراعية لدخول هذا المجال ببيع شهادات الكربون الطوعية وأيضا، مما يدر عملة صعبة للدولة.

وناقش الجانبان أيضا التعاون فى إنشاء نظام وطنى للانذار المبكر، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة ببناء أنظمة إنذار مبكر صغيرة بعدد من القرى لارشاد المزارعين بالظروف المناخية أولا بأول، ويطمح لتعميم الفكرة على المستوى الوطنى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تحت مظلة أنشطة التكيف، ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية، والتى تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها ويتم العمل على المرحلة الثانية، وتضم بيانات لمصر كلها وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة حتى عام 2100.