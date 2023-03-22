24.9 مليار جنيه إيرادات.. مدبولى يتابع أعمال القابضة للصناعات الكيماوية

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة أداء مختلف الشركات التابعة لها، وصولاً لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة من أعمالها، وكذا العمل على اتاحة مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة فى مختلف المجالات، وذلك بما يسهم فى دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت موقف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، موضحا أن الشركة القابضة تتبعها 19 شركة، ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 24 ألف عامل، لافتا إلى أهم نتائج أعمال الشركة القابضة المجمعة، والتى أشارت إلى أن حجم الإيرادات من النشاط التجارى وفقا لميزانية عام 2022، وصل إلى 24.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 20.1 مليار جنيه للعام المالى السابق عنه.
فيما بلغ صافى الربح المحقق 5.1 مليار جنيه، ووصلت قيمة الصادرات من منتجات الشركات إلى نحو 3.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه فى ميزانية عام 2021.
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