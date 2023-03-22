مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على السماح بإعادة مستوطنات مفككة

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، جرى تفكيكها عام 2005.





وقالت الوزارة فى بيان، إن النشاط الاستيطانى بأشكاله وصوره كافة غير قانونى وفاقد لأى شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى. وأوضح البيان، أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وتؤجج مشاعر الغبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطينى، وتزيد المناخ السياسى والأمنى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تعقيدا كل يوم.

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