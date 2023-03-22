نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 11:24 صباحاً - نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل..

استقبل الدكتور الدكتور هاني راشد ،نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه،رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، حيث استهلت الزيارة بتفقد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، أول مستشفى حكومي حاصل على درجة الاعتماد القومية والمعترف بها من الإسكوا العالمية، حيث تم تفقد كافة أقسام المستشفى، ومنها العيادات الخارجية، عيادات القلب وأقسام العلاج الإشعاعي والمسح الذري والقسطرة ورعاية القسطرة، ثم رعاية الأطفال، وأخيرًا تم تفقد القسم الداخلي واستطلاع آراء المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة وجودتها.

تلاها، تفقد مركز طب أسرة الجوهرة، باعتباره نموذج لمنشأة طبية تقدم خدمات الرعاية الأولية، والذي بدأ بتفقد منطقة الفرز، ومكتب الـcmo، وتم التعرف على عملية الحجز والتفعيل، ورحلة المريض داخل المنشأة، ثم مكتب تقديم خدمات كبار السن، والصيدلية، وتم التعرف على دور الصيدلة الإكلينيكية، وعيادات طب الأسرة، ومنطقه الانتظار، وأخيرًا تم استطلاع آراء المواطنين عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة وسرعة تلقي الخدمة بالمركز.

وفي غضون الزيارة، أشاد الدكتور أحمد طه، رئيس #الهيئة_العامة_للاعتماد_والرقابة_الصحية، مدونًا كلمة بمدونة مركز طب أسرة الجوهرة، وقال «أسعدني جدًا وجود ثقافة الجودة في فريق مقدمي الخدمة في المركز، ولمست رضاء المنتفعين اللذين قابلتهم .. كل التمنيات بدوام التوفيق ».

????هذا وقد ضم وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كلًا من:-

▪️د. أحمد طه_ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

▪️د. حسام أبو ساطي_ المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

▪️د. سعيد محمود_ مستشار الهيئة العامة للاعتماد

والرقابة الصحية لشؤون الافرع

▪️د. وائل الدرندلي_ عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة

????وكان في استقبالهم ، من فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، كلًا من:-

▪️د. مصطفى شعبان_ مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

▪️د. أحمد حسن سالم_ نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ومدير مشروع التأهيل الإلزامي ببورسعيد

▪️مدراء إدارات الرعاية الأولية، والثانوية والثالثية، والتحول الرقمي، بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.