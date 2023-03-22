التعليم العالى: تأهل 140 فريقا فى مسابقتى صناع التغيير وحافز الابتكار

جدة - نرمين السيد - انتهت منافسات المرحلة الأولى من تصفيات الدورة الثانية لمسابقتى حافز الابتكار (Innovation Catalyst 2023)، وصناع التغيير (Change Makers 2023) لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، اللتين تم إطلاقهما فى 8 فبراير من العام الجارى.





وذلك بهدف اكتشاف، وتأهيل، ودعم المبتكرين فى مسارين مختلفين، (الابتكار الطلابى فى مجالات العلوم والتكنولوجيا)، (المُبادرات الابتكارية لخدمة المجتمع)، برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى انتهاء المرحلة الأولى من تصفيات مسابقة صناع التغيير 2023، التى تقدم لها 48 فريقًا طلابيًا، تم تصفيتهم إلى 40 فريقًا، يمثلون 23 جامعة مصرية مختلفة، موضحًا أن هذه المسابقة تستهدف دعم المُبادرات المقدمة من الأندية والأسر الطلابية؛ تلبية لاحتياجات المجتمع، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاته.

كما أشار محمد عامر إلى تقدم 168 فريقًا طلابيًا فى المرحلة الأولى من مسابقة حافز الابتكار 2023، وتم تصفيتهم إلى 100 فريق، يمثلون 46 جامعة، لافتًا إلى أن هذه المسابقة تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة، الذين لديهم أفكار ابتكارية، تعالج الصعوبات والتحديات التنموية التى تواجه المجتمع، وتلبى احتياجاته.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هاتين المسابقتين تأتيان فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم الابتكار وريادة الأعمال وفقا لرؤية مصر 2030، لافتًا أن الصندوق يوفر من خلال المسابقتين للفرق المؤهلة برامج تدريبية متميزة فى مهارات الابتكار، وريادة الأعمال، وحماية الملكية الفكرية، والتى تشمل (التفكير التصميمى، إدارة المشروعات، إدارة الفريق، الحصول على التمويل، فرص الاستثمار).

كما يتم توفير خبراء للتوجيه والإرشاد؛ لتطوير الأفكار والمشروعات، وكذا تقديم دعم مالى يصل إلى حوالى 40 ألف جنيه لكل فريق مؤهل؛ لتطوير الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى نماذج أولية أو منتجات يمكن تسويقها، والمساعدة فى توصيل الأفكار الواعدة والمتميزة إلى حاضنات أعمال، مشيرا إلى أن الصندوق سيقدم جوائز مالية كبيرة فى نهاية المسابقتين للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، تصل إلى 400 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان فى نهاية هذا الأسبوع عن الفرق المؤهلة للاشتراك فى المسابقة، والتى ستحصل على الدعم المالى، والتدريب، والتوجيه، والإرشاد.