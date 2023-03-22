جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه من المقرر العمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان، حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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