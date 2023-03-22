رئيس وزراء المجر يثنى على دور الأزهر فى مصر والمنطقة

جدة - نرمين السيد - تسلم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خطابا رسميا من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، يشكره فيه على حسن استقباله خلال زيارته الرسمية للقاهرة، كما عبر فيه عن تقديره لدور الأزهر التصالحى فى مصر والمنطقة جمعاء.





وفى خطابه، عبر رئيس وزراء المجر للإمام عن خالص الشكر على حسن الاستقبال له خلال زيارته الرسمية لمدينة القاهرة، مشيرا إلى أنه من دواعى سروره أنه ناقش مجددا وبشكل شخصى الدور التصالحى البارز الذى يلعبه الأزهر فى مصر وفى المنطقة، منوها بتقدير المجر بشدة أن الأزهر خلال السنوات الماضية، أصبح المناصر البارز للدعوة إلى التسامح والتفاهم بين الأديان، فضلا عن دوره فى مكافحة الإرهاب والمتطرفين، مشيرا إلى تطلعه بشغف إلى زيارة شيخ الأزهر الشريف لمدينة بودابست أثناء هذا العام، مضيفا" تلك الزيارة ستعزز تعاوننا المنشود، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لفضيلتكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق فى مهام مسؤوليتكم الكبيرة". وكان رئيس وزراء المجر قد زار مشيخة الأزهر والتقى الإمام الأكبر نهاية الشهر الماضى، برفقة وفد رفيع المستوى، ضم كلا من وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجرى بيتر زيجارتو، ومارتون ناجى، وزير التنمية الاقتصادية، أندراس كوفاكس، سفير المجر لدى القاهرة، وبالاز أوربان، مدير الشؤون السياسية لرئيس الوزراء المجرى، وجوزيف كوفاكس، وزير الدولة للإعلام الوطنى، وميكولس ماروث، مبعوث رئيس الوزراء المجرى.

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