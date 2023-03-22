الامام الاكبر يهنىء الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مارس 2023 10:26 صباحاً - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و الملوك والرؤساء والأمراء العرب والمسلمين، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضانَ الكريمِ المبارك، أعادَهُ الله علينا وعليكم، وعلى شعوبِ أُمَّتِنا العربيَّةِ والإسلاميَّةِ، باليُمنِ والخير والبركات، والأمنِ والأمان والقوة والازدهار.

وأكد الأزهر أن هذا الشهر الفضيل اختصه الله بالعديد من الخصل والفضائل، ففيه تتنزل الرحمات والبركات ويغفر الله فيه الذنوب والخطايا، وتتضاعف الحسنات، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وتُصفَّد الشياطين، مشيرا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تزخر وتشهد بما لهذا الشهر من خير عظيم وفضل كبير.

وفي هذه المناسبة العطرة؛ دعا الأزهر المسلمين حول العالم، لاغتنام هذا الشهر الكريم في الطاعة والعبادة وصلة الأرحام، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، ونبذ كل أشكال الفرقة والخلافات، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا، وأن يرزق أمتنا العربية والإسلامية -والإنسانية جمعاء- الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يجنب عالمنا شرور الحروب والصراعات.