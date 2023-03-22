وزير الرى يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولى فى مجال إدارة الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم أهمية تعزيز التعاون الدولى فى مجال إدارة الموارد المائية، وتحسين الإمداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، وتعزيز دور الشباب فى زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم.





جاء ذلك فى كلمة لوزير الرى خلال مشاركته فى ندوة بعنوان "دور الشباب فى مجال المياه والصرف الصحى" والمنعقدة على هامش "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" بنيويورك.

وأشار الدكتور سويلم -فى كلمته- إلى أن مصر بوصفها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة، وتعزيز التعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادى وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية، وتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التمويل فى قطاع المياه وتدريب وبناء قدرات العاملين فى قطاع المياه وزيادة التوعية، بأهمية المياه وبالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا 2063 (إفريقيا التى نريدها).

وقال الوزير إن القارة الإفريقية ستعمل من خلال مجلس وزراء المياه الأفارقة على عرض قضايا المياه فى إفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، والدفع للانتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة فى إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.

يشار إلى أن وزير الموارد المائية والرى يزور نيويورك حاليا على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجارى، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمى.