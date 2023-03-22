حياة كريمة.. وزير التنمية: 13 مليون جنيه تمويل إضافى لتنفيذ مشروعات صغيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة 13 مليون جنيه تمويل إضافى لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 7 شهور فقط.





وأشار الوزير، إلى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1051 مشروعا منها 730 مشروعا للمرأة بنسبة 69,4% من إجمالى المشروعات، مؤكدا موافقة الصندوق فى اجتماعه اليوم على تمويل 207 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات 3 ملايين جنيه؛ ليصبح إجمالى ما تم إقراضه منذ بداية العام المالى الحالى 1258 مشروعا باستثمارات 21,7 مليون جنيه، منها 874 مشروعا للمرأة المعيلة بنسبة 69,4 % من إجمالى المشروعات، وقال إن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة الجيزة بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية و بنى سويف.

وطالب هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأشار آمنة إلى أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الاحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس ادارة الصندوق باتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية الى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات ، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

واضاف الوزير، أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى والقرض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة، موضحا أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنوياً وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على قرض جديد، لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، وأيضا المتحررين من الأمية و ذوى الهمم والقدرات الخاصة.