وزير الصحة: التمريض درع أساسى لانتظام ونجاح المنظومة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مايكل كارون سفير دولة إيطاليا لدى مصر، ووفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى بالقاهرة «AICS»، برئاسة الدكتور مارتينو ميلى، وعدد من ممثلى جامعة ساسرى الإيطالية، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتسلم وزير الصحة والسكان، من الجانب الإيطالى، تقريرًا تفصيليًا حول نتائج ومخرجات أعمال المرحلة الثانية لـ «مشروع دعم تحسين خدمات التمريض»، والذى استهدف تدريب 5400 فرد تمريض، وتنظيم 340 دورة تدريبية، للأطقم التمريضية بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء)، وكذلك الكشف المبكر على أكثر من 2000 طفلًا، بعيادة قلب أطفال، بالمعهد الفنى الصحى بمحافظة بورسعيد، ومناقشة الاستعداد لإطلاق المشروع فى مرحلته الثالثة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية).

وثمن الوزير، جهود التعاون بين الجانبين المصرى والإيطالى، فى تحسين كفاءة فرق التمريض والخدمات التمريضية بالمنظومة الصحية، بالإضافة إلى تطرق الجانبين إلى بحث وتعزيز التعاون بملف الأجهزة والأدوات الطبية وكذلك توفير المستلزمات التمريضية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون فى تطوير المناهج التمريضية (العملية والنظرية)، حيث تم تشكيل فريق طبى، يضم 12 خبيرا مصريا وعدد من الخبراء الإيطاليين والبريطانيين البارزين بملف التمريض، لوضع خطة محددة تستهدف تطوير المناهج، مؤكدًا أن التطوير يركز على رعاية الفرد، بما يساهم فى تخريج كوادر قادرة على تقديم العلاج وإعادة التأهيل والتثقيف الصحى.

وأضاف أن الوزير، أكد أن القيادة السياسية تضع على قائمة أولوياتها الإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى، ويُعد التمريض درعًا أساسيًا لانتظام ونجاح هذه المنظومة، مؤكدا أن برامج التدريب تمثل دورًا كبيرًا لرفع خبرات الفرق التمريضية، وهم يُعدوا شريكًا أساسيًا للأطباء فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى، معربًا عن بالغ سعادته بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع (المصرى- الإيطالى)، متطلعًا إلى التوسع فى هذا المشروع بحيث يشمل تدريب كافة الفرق التمريضية بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن المشروع (المصرى- الإيطالى) «UNISS» تم تنفيذه على 3 مراحل، حيث بدأ كمرحلة أولى عام 2016، لصالح المعهد الفنى الصحى بمحافظة بورسعيد تحت عنوان «برنامج المساعدة الفنية فى مدرسة التمريض»، وشملت المرحلة الثانية محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية) والتى تم الإنتهاء منها مؤخرًا، وذلك فى إطار النهوض بمستوى التمريض ومجال تعليم التمريض بمصر.